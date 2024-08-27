​Адли собрался в «Фиорентину»

Проясняется будущее полузащитника «Милана» Ясина Адли, которому новый наставник клуба Паулу Фонсека совершенно чётко дал понять, что в его планы он не входит.

Слухи связывали Адли с возможным отъездом в Саудовскую Аравию, но сейчас Адли нашёл себе клуб в итальянском чемпионате.

Это «Фиорентина», которая выплатит за игрока сумму в 12-14 миллионов евро, уточняет pianetamilan.it. Раффаэле Палладино, новый тренер «фиалок», высоко ценит игрока и с нетерпением ждёт сотрудничества с ним.

Напомним, что в итальянском чемпионате прошли два тура, действующим чемпионом страны является миланский «Интер».