Польский голкипер Войцех Щенсны объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет, об этом он сообщил в социальной сети.

«У каждой истории есть конец, но в жизни каждый конец — это новое начало. Что принесет мне этот новый путь, покажет только время. Но если последние 18 лет и научили меня чему-то, так это тому, что нет ничего невозможного, и поверьте мне, я буду мечтать о большем», — завершил поляк свой монолог.

Напомним, что последним клубом Щесны был туринский «Ювентус», за который он выступал на протяжении последних семи лет. Ранее он играл за «Рому», лондонский «Арсенал» и «Брентфорд». Также не его счету 84 игры за национальную сборную Польши.