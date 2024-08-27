​«Рома» заинтересовалась Салемакерсом

Новое направление для бельгийского защитника Алексиса Салемакерса - он может перебраться в другой клуб Серии А, «Рому». Права на него принадлежат «Милану», но прошлый сезон он провёл в «Болонье».

Сейчас у «Милана» появился новый тренер, и Салемакерс очень нравится Паулу Фонсеке, однако, по информации pianetamilan.it, римляне могут предложить за него до двадцати миллионов евро, и это будет то самое предложение, от которого нельзя отказаться.

Напомним, что после двух туров итальянского чемпионата у «Милана» на счету лишь одно очко, в следующем туре клуб сыграет с римским «Лацио».