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Чемпионат Италии. Серия А

Консейсау пополнил ряды «Ювентуса» на правах аренды официально

27 Августа 2024 • 12:17 Комментировать

Нападающий сборной Португалии Франсишку Консейсау пополнил ряды туринского «Ювентуса» на правах аренды до конца нынешнего сезона, об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Ранее СМИ сообщали, что в контракте в аренде из «Порту» не включена опция обязательного выкупа игрока.

Контракт 21-летнего форварда с португальской командой рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне Консейсау принял участие в 43 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами партнёрам по команде. 

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