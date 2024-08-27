Нападающий сборной Португалии Франсишку Консейсау пополнил ряды туринского «Ювентуса» на правах аренды до конца нынешнего сезона, об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Ранее СМИ сообщали, что в контракте в аренде из «Порту» не включена опция обязательного выкупа игрока.

Контракт 21-летнего форварда с португальской командой рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне Консейсау принял участие в 43 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами партнёрам по команде.