Кьеза выдвинул ультиматум «Барселоне»

Вингер туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза выдвинул ультиматум руководству каталонской «Барселоны», рапортует в своих социальных сетях журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский футболист дал «сине-гранатовым» один день на то, чтобы сделать ему предложение о переходе. Если этого не произойдет в ближайшие сутки, то Федерико начнет рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

Ранее в прессе появилась информация об интересе к Кьезе со стороны «Ливерпуля». «Ювентус» готов отпустить игрока за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне вингер сыграл 33 матча в Серии А, забил девять мячей и отдал два ассиста.