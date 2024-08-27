УЕФА наградит легендарного Буффона

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон получит награду президента УЕФА. 29 августа бывшего голкипера «Ювентуса» наградят на торжественном мероприятии за выдающиеся достижения, мастерскую игру и отличные личные качества.
«То, что Джанлуиджи остался со своей командой в Серии Б на пике карьеры, говорит о многом. Тогда на него претендовали многие европейские гранды», - высказался об итальянце глава УЕФА Александер Чеферин.
За свою клубную карьеру Буффон поиграл в «Ювентусе», «ПСЖ» и «Парме». В составе сборной Италии Джанлуиджи провел 176 матчей и пропустил 146 мячей.
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