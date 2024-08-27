​Дзенга объяснил проблемы «Милана»

«Милан» очень неудачно начал новый сезон Серии А, команда Паулу Фонсеки набрала лишь одно очко в двух матчах. Проблемы «Милана» пояснил Вальтер Дзенга, бывший вратарь миланского «Интера» и сборной Италии, её основной голкипер на домашнем чемпионате мира 1990 года. Дзенга считает, что у «Милана» есть проблемы в обороне:

- Не видно баланса между защитой и полузащитой. Игру такого «Милана» трудно прогнозировать, но неудачи в любом случае будут виной Фонсеки, - цитирует слова Дзенги pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с римским «Лацио».