​Савона: «Счастлив забить первый гол в Серии А»

Туринский «Ювентус» прекрасно выступил в первых двух турах начавшегося чемпионата Италии, подопечные Тьяго Мотты выиграли оба своих стартовых матча с одинаковым счётом 3:0. В этом матче своей первый гол в высшей лиге итальянского футбола забил молодой нападающий Николо Савона. После игры он поговорил с журналистами и рассказал им о своих ощущениях:

- Влахович сказал ,что не коснулся мяча, значит, я забил свой первый гол в Серии А, и очень счастлив. Будем надеяться, что и дальше дела будут идти хорошо, - цитирует слова Савоны Juvenews.Eu.

В следующем туре итальянского чемпионата «Ювентусу» предстоит сыграть с римской «Ромой». Это случится в первый день сентября.