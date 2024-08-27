«Эмполи» впервые в своей истории выиграл на поле «Ромы»

В итальянском футболе прошли матчи второго тура, главной сенсацией стало поражение столичной «Ромы» в домашнем матче с «Эмполи» - 1:2. Как оказалось, клуб из Тосканы впервые в своей истории выиграл у «Ромы» на её поле, а также впервые в своей истории выиграл у «Ромы» дважды кряду, потому что во втором круге предыдущего сезона «Эмполи» также обыграл «Рому».

Это было в последнем туре предыдущего чемпионата - и также, что любопытно, со счётом 2:1. Ну а в следующем туре тосканцам предстоит сыграть с обозлённой после поражения от «Наполи» «Болоньей». Это случится в последний день августа, 31 числа.