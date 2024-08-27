Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» впервые в своей истории выиграл на поле «Ромы»

27 Августа 2024 • 03:25 Комментировать

В итальянском футболе прошли матчи второго тура, главной сенсацией стало поражение столичной «Ромы» в домашнем матче с «Эмполи» - 1:2. Как оказалось, клуб из Тосканы впервые в своей истории выиграл у «Ромы» на её поле, а также впервые в своей истории выиграл у «Ромы» дважды кряду, потому что во втором круге предыдущего сезона «Эмполи» также обыграл «Рому».

Это было в последнем туре предыдущего чемпионата - и также, что любопытно, со счётом 2:1. Ну а в следующем туре тосканцам предстоит сыграть с обозлённой после поражения от «Наполи» «Болоньей». Это случится в последний день августа, 31 числа.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рома Эмполи
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Суарес установил рекорд «Интер Майами» Винисиус обратился к Беллингему, которого потерял «Реал» Гвардиола назвал самого совершенного нападающего - это не Роналду Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком» Канчельскис — о вратаре «Манчестер Юнайтед» Онана: «Взяли авантюриста, вратарь должен быть надёжным» «Скоро объявят»: Орещук назвал следующий клуб Соболева Гюндоган подвёл итоги первого матча за «Манчестер Сити» после возвращения из «Барселоны»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома»
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Верона Верона
Ювентус Ювентус
0
3
72.00 17.00 1.04
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Августа
03:40 · Италия. Серия А
​Дзенга объяснил проблемы «Милана»
03:30 · Италия. Серия А
​Савона: «Счастлив забить первый гол в Серии А»
03:25 · Италия. Серия А
«Эмполи» впервые в своей истории выиграл на поле «Ромы»
03:01 · Италия. Серия А
Влахович сделал 18-й дубль за последние пять лет - он лидер Серии А
02:49 · Италия. Серия А
​Впервые после 2010 года лишь одна команда набрала максимум очков после двух туров Серии А
02:30 · Италия. Серия А
Кабаль: «Мы - одна семья»
01:59 · Италия. Серия А
​Влахович: «Мы стали играть иначе»
01:40 · Италия. Серия А
​Паоло Дзанетти: «Ювентус» использовал все моменты»
01:31 · Италия. Серия А
​Мотта: «Мне понравилось отношение к делу»
26 Августа
23:44 · Италия. Серия А
«Ювентус» разгромил «Верону» и единственный идёт без потерь 3
21:30 · Италия. Серия А
«Кальяри» с «Комо» заработали по очку
21:15 · Италия. Серия А
«Верона» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн 1
18:58 · Италия. Серия А
Алекс Сандро стал игроком «Фламенго» официально
17:33 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» заплатит 30 миллионов евро за Мактоминая слухи
17:18 · Италия. Серия А
36-летний Куадрадо стал игроком «Аталанты» официально
17:05 · Италия. Серия А
«Барселона» не сможет осуществить трансфер Кьезы
13:59 · Италия. Серия А
Агент Осимхена выступил с заявлением
12:43 · Италия. Серия А
Куадрадо близок к переходу в клуб Серии А слухи
11:43 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок «Баварии» и «Ювентуса» перешёл в клуб из Австралии официально
09:38 · Италия. Серия А
Осимхен может покинуть Европу - назван клуб
09:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» подписал нападающего - известно имя официально
08:21 · Италия. Серия А
Хвича забил гол и посвятил его сыну
02:30 · Италия. Серия А
​Капелло: «Неприятный сюрприз»
25 Августа
23:43 · Италия. Серия А
«Наполи» устроил разгром «Болонье» 1
23:41 · Италия. Серия А
«Рома» остаётся без побед, уступив дома «Эмполи» 1
Все новости
Рекомендуем