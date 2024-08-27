Влахович сделал 18-й дубль за последние пять лет - он лидер Серии А

Туринский «Ювентус» прекрасно выступил в первых двух турах начавшегося чемпионата Италии, подопечные Тьяго Мотты выиграли оба своих стартовых матча с одинаковым счётом 3:0.

Два мяча в прошедшем матче забил сербский нападающий Душан Влахович, который, как оказалось, сделал дубль в Серии А уже в восемнадцатый раз в своей карьере. Он - лидер по этому показателю за последние пять лет, ему уступают Лаутаро Мартинес (17) и Чиро Иммобиле (16 дублей).

В следующем туре итальянского чемпионата туринскому «Ювентусу» предстоит сыграть с римской «Ромой». Это случится в первый день сентября.