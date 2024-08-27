​Впервые после 2010 года лишь одна команда набрала максимум очков после двух туров Серии А

Туринский «Ювентус» прекрасно выступил в первых двух турах начавшегося чемпионата Италии, подопечные Тьяго Мотты выиграли оба своих стартовых матча с одинаковым счётом 3:0.

И теперь «Ювентус» - единственная команда в лиге, которая не потеряла ни одного очка после двух матчей. В последний раз такая ситуация в итальянском футболе имела место в далёком 2010 году. Тогда это был «Кьево» - клуб, который после двух туров был единственным не потерявшим ни одного очка.

В следующем туре итальянского чемпионата «Ювентусу» предстоит сыграть с римской «Ромой». Это случится в первый день сентября.