Кабаль: «Мы - одна семья»

В итальянском чемпионате завершился второй тур, туринский «Ювентус» снова обыграл «Верону», отгрузив той три безответных мяча. Итоги матча прокомментировал новобранец туринского клуба - колумбийский футболист Хуан Кабаль. В прошлом он выступал именно за «Верону»:

- Это был важный для меня матч, ведь именно «Верона» так многое дала мне. И я желаю клубу всего самого наилучшего. А наш секрет в том, что мы все вместе - одна семья, мы страхуем друг друга на поле, - цитирует слова Кабаля Juvenew.Eu.

В следующем туре итальянского чемпионата «Ювентусу» предстоит сыграть с «Ромой». В прошлом сезоне клуб занял третье место в турнирной таблице Серии А.