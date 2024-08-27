Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Влахович: «Мы стали играть иначе»

27 Августа 2024 • 01:59 Комментировать
Верона
0:3
Ювентус

В итальянском чемпионате завершился второй тур, туринский «Ювентус» снова обыграл «Верону», отгрузив той три безответных мяча. Два из них записал на свой счёт сербский нападающий Душан Влахович. После игры форвард прокомментировал свой успех.

- Мы стали играть иначе, при этом я не хочу бросать камни в прошлое. Мне лично чуть не повезло в первом туре, но сегодня всё компенсировалось, и это отлично, - цитирует слова сербского нападающего Juvenews.Eu.

В следующем туре итальянского чемпионата «Ювентусу» предстоит сыграть с «Ромой».  В прошлом сезоне клуб занял третье место в турнирной таблице Серии А.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович

Новости по матчу

Сегодня, 27 Августа
01:40
​Паоло Дзанетти: «Ювентус» использовал все моменты»
26 Августа
23:44
«Ювентус» разгромил «Верону» и единственный идёт без потерь 3
21:15
«Верона» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн 1
02:30
Точный прогноз и ставка на матч Верона – Ювентус чемпионата Италии – 26 августа 2024
25 Августа
07:00
«Ювентус» хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» платил 30-40% зарплаты Санчо
05:08
Романо: «Копмейнерс не хочет в АПЛ – ему нужен только «Ювентус» 1
02:06
Полузащитник «Ювентуса» может уехать в Саудовскую Аравию
01:34
Кьеза надеется перезапустить карьеру в «Барселоне»
01:21
Санчо готов сменить «Манчестер Юнайтед» на клуб Серии А
24 Августа
07:08
«Бавария» и «Ювентус» нацелились на защитника «ПСЖ»
05:54
Кьеза дал ответ «Барселоне» 5
03:01
«Ювентус» предложил 37 млн евро за игрока сборной Аргентины
23 Августа
22:24
Игрок сборной Португалии отклонил предложения из АПЛ и Бундеслиги ради «Ювентуса» 1
03:29
Названы условия возможного перехода Санчо в «Ювентус»
01:02
«Ювентус» предложил 60 млн евро за свою давнюю трансферную цель
22 Августа
23:42
Стало известно, какую сумму «Барселона» предложит за Кьезу
22:49
«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры по Санчо с грандом Серии А
05:15
«Барселона» зарегистрирует Ольмо в четверг, после чего займётся трансфером Кьезы
04:46
Флик настаивает на переходе Кьезы в «Барселону»
04:01
«Барселона» отказывается платить 15 млн евро за Кьезу 2
01:06
Названа зарплата Кьезы в «Барселоне»
21 Августа
21:21
Калюлю перешёл из «Милана» в «Ювентус» 1
05:48
Клубы из Саудовской Аравии намерены перехватить трансферную цель «Ювентуса»
20 Августа
11:05
«Барселона» начала переговоры со звездой «Ювентуса» 5
07:40
Кьеза вряд ли останется в Италии 5
19 Августа
23:57
«Ювентус» подпишет Калюлю из «Милана» – известны условия 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Суарес установил рекорд «Интер Майами» Винисиус обратился к Беллингему, которого потерял «Реал» Гвардиола назвал самого совершенного нападающего - это не Роналду Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком» Канчельскис — о вратаре «Манчестер Юнайтед» Онана: «Взяли авантюриста, вратарь должен быть надёжным» «Скоро объявят»: Орещук назвал следующий клуб Соболева Гюндоган подвёл итоги первого матча за «Манчестер Сити» после возвращения из «Барселоны»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте Назван лучший стадион мира – это не арены «Реала» и «Барселоны»
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Кальяри Кальяри
Комо Комо
1
1
16.00 1.02 21.00
Видео
Окончен
Верона Верона
Ювентус Ювентус
0
3
72.00 17.00 1.04
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Августа
01:59 · Италия. Серия А
​Влахович: «Мы стали играть иначе»
01:40 · Италия. Серия А
​Паоло Дзанетти: «Ювентус» использовал все моменты»
01:31 · Италия. Серия А
​Мотта: «Мне понравилось отношение к делу»
26 Августа
23:44 · Италия. Серия А
«Ювентус» разгромил «Верону» и единственный идёт без потерь 3
21:30 · Италия. Серия А
«Кальяри» с «Комо» заработали по очку
21:15 · Италия. Серия А
«Верона» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн 1
18:58 · Италия. Серия А
Алекс Сандро стал игроком «Фламенго» официально
17:33 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» заплатит 30 миллионов евро за Мактоминая слухи
17:18 · Италия. Серия А
36-летний Куадрадо стал игроком «Аталанты» официально
17:05 · Италия. Серия А
«Барселона» не сможет осуществить трансфер Кьезы
13:59 · Италия. Серия А
Агент Осимхена выступил с заявлением
12:43 · Италия. Серия А
Куадрадо близок к переходу в клуб Серии А слухи
11:43 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок «Баварии» и «Ювентуса» перешёл в клуб из Австралии официально
09:38 · Италия. Серия А
Осимхен может покинуть Европу - назван клуб
09:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» подписал нападающего - известно имя официально
08:21 · Италия. Серия А
Хвича забил гол и посвятил его сыну
02:30 · Италия. Серия А
​Капелло: «Неприятный сюрприз»
25 Августа
23:43 · Италия. Серия А
«Наполи» устроил разгром «Болонье» 1
23:41 · Италия. Серия А
«Рома» остаётся без побед, уступив дома «Эмполи» 1
21:33 · Италия. Серия А
«Аталанта» запорола свои моменты и уступила «Торино»
21:30 · Италия. Серия А
«Фиорентина» с «Венецией» отбегали впустую
17:52 · Италия. Серия А
​Итальянский журналист: «Милану» пора расставаться с Леау»
16:29 · Италия. Серия А
Фанаты «Милана» уже заговорили об отставке Фонсеки
13:57 · Англия. Премьер-лига
Перроне пополнил ряды новичка Серии А официально
13:45 · Англия. Премьер-лига
Хвичу хочет купить английский суперклуб 4
Все новости
Рекомендуем