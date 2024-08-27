​Влахович: «Мы стали играть иначе»

В итальянском чемпионате завершился второй тур, туринский «Ювентус» снова обыграл «Верону», отгрузив той три безответных мяча. Два из них записал на свой счёт сербский нападающий Душан Влахович. После игры форвард прокомментировал свой успех.

- Мы стали играть иначе, при этом я не хочу бросать камни в прошлое. Мне лично чуть не повезло в первом туре, но сегодня всё компенсировалось, и это отлично, - цитирует слова сербского нападающего Juvenews.Eu.

В следующем туре итальянского чемпионата «Ювентусу» предстоит сыграть с «Ромой». В прошлом сезоне клуб занял третье место в турнирной таблице Серии А.