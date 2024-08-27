​Паоло Дзанетти: «Ювентус» использовал все моменты»

В итальянском чемпионате завершился второй тур, туринский «Ювентус» снова обыграл «Верону», отгрузив той три безответных мяча. Наставник гостей Паоло Дзанетти посетовал на то, что туринцы наказывали за каждую ошибку и не упускали свои голевые моменты.

- Мы хорошо начали матча, но лишь до первого пропущенного гола. Потом мы начали терять хватку, и соперник, хотя и не создал очень много возможностей, использовал все свои моменты, - цитирует слова Дзанетти Juvenews.Eu.

В следующем туре итальянского чемпионата «Вероне» предстоит сыграть в Генуе с «Дженоа». Это случится в первый день сентября.