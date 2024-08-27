​Мотта: «Мне понравилось отношение к делу»

В итальянском чемпионате завершился второй тур, туринский «Ювентус» снова обыграл «Верону» и снова со счётом 3:0, как и в первом туре с «Комо». Наставник туринского клуба Тьяго Мотта доволен результатом, он прокомментировал события игры в послематчевом интервью:

-Я вижу правильное отношение к делу, команда рано прессингует, встречает соперника. Это позволяет быстро развивать атаку. Мы довольны и выступлением Влаховича, он работает и в обороне. Это важно для нас всех, оборонительная игра - она нужна всей команде, - цитирует слова Мотты Juvenews.eu.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Ромой».