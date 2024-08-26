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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» разгромил «Верону» и единственный идёт без потерь

26 Августа 2024 • 23:44 Комментировать (3)
Верона
0:3
Ювентус
окончен

Матч второго тура Серии «Верона» - «Ювентус» не изобиловал опасными моментами, но получился результативным. В середине первого тайма Душан Влахович в штрафной головой сделал скидку к правому углу вратарской, Николо Савона оторвался от соперника и в касание отправил мяч в сетку, но при этом защитник гостей забрался в офсайд, нет гола. Вскоре в контратаке Кенан Йылдыз выполнил передачу в центр к линии штрафной площади на ход Влаховичу, Душан спокойно зацепился за мяч и уже из центра штрафной уверенно пробил в левый угол ворот - 0:1. В конце тайма Самюэль Мбангула разогнал атаку и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Савона головой делал скидку во вратарскую на Влаховича, но Душан в борьбе мяча не коснулся, в итоге гол оформил уже сам молодой защитник «Ювентуса», мяч влетел под левую штангу - 0:2. В начале второго тайма фавориты заработали пенальти - Душан Влахович с «точки» уверенно пробил в правый угол ворот, а голкипер не угадал, 0:3.

У «Вероны» три очка, а туринцы - единственный коллектив, выигравший оба поединка на старте.

Протокол игры  
Верона0:3Ювентус
  28'Влахович Душан (0:1)
  39'Савона Николо (0:2)
  53'Влахович Душан (0:3)
Монтипо ЛоренцоМаньяни Джанджакомо 56' (Алиду Фариде ( 56') Тчатчуа Джексон  52'Коппола ДиегоДуда Ондрей  55' 85' (Силва Даниэл ( 85') Давидович ПавелБелахяне РедаЛазович Дарко 64' (Арруи Абду ( 64') Суслов ТомашDailon Rocha Livramento 56' (Тенгстедт Каспер ( 56') Daniel Mosquera 56' (Фресе Мартин ( 56')
Запасные: Берарди АлессандроКристиан КоррадиКастанос ГригорисФараони МаркоТавшан ЭлаисДаниэле ГилардиПерилли СимонеМитрович СтефанСиссе АльфаджоОку Иллан
Ди Грегорио МикелеСавона Николо 77' (Калюлю Пьер ( 77') Гатти Федерико 85' (Lorenzo Anghele ( 85') Бремер ГлейсонКабаль Хуан 77' (Рухи Юнас ( 77') Фаджоли НиколоЛокателли МануэльКамбьясо Андреа 85' (Данило Луис ( 85') Йылдыз КенанМбангула Самюэль 68' (Соарес Дуглас ( 68') Влахович Душан
Запасные: Пинсольо КарлоПерин МаттиаМаккенни Уэстон
26 августа. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (3) Все комментарии
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ЮвиК
26 Августа 2024 в 23:56
Выводы конечно будем делать после серьезных соперников но пока все не плохо. Наконец в команде появилась игра в пас, игра не с 1 игроком в ататаке а минимум 4-5. Отметил бы пока хорошую связку Кабаль-Мбангула. Форца Юве! (Аллегри гори в аду).
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Juventissimo
26 Августа 2024 в 23:49
Когда команда играет с удовольствием, она носится по полю и не прижимается в своей штрафной, отстаивая 1-0. Рука нового тренера уже видна в рисунке игры и это безгранично радует. Три (!) года нуднятины и непонятного кальмабола отвратили поклонников Юве от просмотра игр любимой команды. Теперь же мы снова тянемся к экранам. Спасибо, Юве! Всех с победой!
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intermerdano
26 Августа 2024 в 23:48
вот так Юве, отличный старт. Аллегри забыть как страшный сон.
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