«Ювентус» разгромил «Верону» и единственный идёт без потерь

Матч второго тура Серии «Верона» - «Ювентус» не изобиловал опасными моментами, но получился результативным. В середине первого тайма Душан Влахович в штрафной головой сделал скидку к правому углу вратарской, Николо Савона оторвался от соперника и в касание отправил мяч в сетку, но при этом защитник гостей забрался в офсайд, нет гола. Вскоре в контратаке Кенан Йылдыз выполнил передачу в центр к линии штрафной площади на ход Влаховичу, Душан спокойно зацепился за мяч и уже из центра штрафной уверенно пробил в левый угол ворот - 0:1. В конце тайма Самюэль Мбангула разогнал атаку и выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Савона головой делал скидку во вратарскую на Влаховича, но Душан в борьбе мяча не коснулся, в итоге гол оформил уже сам молодой защитник «Ювентуса», мяч влетел под левую штангу - 0:2. В начале второго тайма фавориты заработали пенальти - Душан Влахович с «точки» уверенно пробил в правый угол ворот, а голкипер не угадал, 0:3.

У «Вероны» три очка, а туринцы - единственный коллектив, выигравший оба поединка на старте.