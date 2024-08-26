«Кальяри» с «Комо» заработали по очку

После домашней ничьей с «Ромой» (0:0) «Кальяри» принимал «Комо» во втором туре Серии А. В равной борьбе команды набрали по очку. Хозяева были активнее в начале встречи, а соперник подровнял показатели после перерыва.
Первый момент создал Зито Лувумбу, и каркас ворот принял на себя мяч. На 44-й минуте удар головой от Роберто Пикколи стал результативным - 1:0. Соперник отыгрался на 53-й минуте, это Патрик Кутроне метко атаковал правой ногой.
Ничья 1:1, «Кальяри» набрал второе очко, «Комо» - первое.
Протокол игры
|(1:0) Пикколи Роберто44'
|53'Кутроне Патрик (1:1)
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле•Мина Йерри67' (Паломино Хосе (67') •Луперто Себастьяно•Дентелло Пауло•Дейола Алессандро•Прати Маттео 17'60' (Адопо Ндари (60') •Марин Рэзван• 63'Ауджелло Томмазо81' (Паволетти Леонардо (81') •Лувумбу Зито67' (Лападула Джанлука (67') •Пикколи Роберто81' (Оберт Адам (81')
Рейна Пепе•Иовин Алессио•Доссена Альберто89' (Гольданига Эдоардо (89') •Барба Федерико•Морено Альберто• 42'Стрефецца Габриэль•Браунёдер Маттиас 12'46' (Перроне Максимо (46') •Маццителли Лука69' (Роберто Серхи (69') •Да Кунья Лукас58' (Пас Николас (58') •Кутроне Патрик•Белотти Андреа58' (Черри Альберто (58')
26 августа. Стадион "Сардиния Арена".
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