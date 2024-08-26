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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» с «Комо» заработали по очку

26 Августа 2024 • 21:30 Комментировать
Кальяри
1:1
Комо
окончен

После домашней ничьей с «Ромой» (0:0) «Кальяри» принимал «Комо» во втором туре Серии А. В равной борьбе команды набрали по очку. Хозяева были активнее в начале встречи, а соперник подровнял показатели после перерыва.

Первый момент создал Зито Лувумбу, и каркас ворот принял на себя мяч. На 44-й минуте удар головой от Роберто Пикколи стал результативным - 1:0. Соперник отыгрался на 53-й минуте, это Патрик Кутроне метко атаковал правой ногой.

Ничья 1:1, «Кальяри» набрал второе очко, «Комо» - первое.

Протокол игры  
Кальяри1:1Комо
(1:0) Пикколи Роберто44'  
  53'Кутроне Патрик (1:1)
Скуффет СимонеДзаппа ГабриэлеМина Йерри 67' (Паломино Хосе ( 67') Луперто СебастьяноДентелло ПаулоДейола АлессандроПрати Маттео  17' 60' (Адопо Ндари ( 60') Марин Рэзван  63'Ауджелло Томмазо 81' (Паволетти Леонардо ( 81') Лувумбу Зито 67' (Лападула Джанлука ( 67') Пикколи Роберто 81' (Оберт Адам ( 81')
Запасные: Мутандва КингстонШерри АленВиола НиколасЯнкто ЯкубИлиев Велизар ИлияХацидиакос ПантелисПерейро ГастонВетеска МатеушФеличи Маттиа
Рейна ПепеИовин АлессиоДоссена Альберто 89' (Гольданига Эдоардо ( 89') Барба ФедерикоМорено Альберто  42'Стрефецца ГабриэльБраунёдер Маттиас  12' 46' (Перроне Максимо ( 46') Маццителли Лука 69' (Роберто Серхи ( 69') Да Кунья Лукас 58' (Пас Николас ( 58') Кутроне ПатрикБелотти Андреа 58' (Черри Альберто ( 58')
Запасные: Аудеро ЭмильДжассим АлиФадера АлиюГабриеллони АлессандроСала МаркоВигорито МауроЭнгельхардт Янник
26 августа. Стадион "Сардиния Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Комо Кальяри

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