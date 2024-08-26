«Кальяри» с «Комо» заработали по очку

После домашней ничьей с «Ромой» (0:0) «Кальяри» принимал «Комо» во втором туре Серии А. В равной борьбе команды набрали по очку. Хозяева были активнее в начале встречи, а соперник подровнял показатели после перерыва.

Первый момент создал Зито Лувумбу, и каркас ворот принял на себя мяч. На 44-й минуте удар головой от Роберто Пикколи стал результативным - 1:0. Соперник отыгрался на 53-й минуте, это Патрик Кутроне метко атаковал правой ногой.

Ничья 1:1, «Кальяри» набрал второе очко, «Комо» - первое.