Бывший защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро официально вернулся на родину. Он пополнил состав «Фламенго», подписав контракт до окончания 2026 календарного года.

Сандро 33 года, покинул «Ювентус» он этим летом после того, как девять лет пробыл в системе туринского клуба. Ранее в его карьере были родной «Атлетико Паранаэнсе», уругвайский «Мальдонадо», «Сантос» и «Порту».

На данный момент портал Transfermarkt оценивает Сандро в 2 млн евро. В активе футболиста 40 выходов на поле в составе сборной Бразилии во всех турнирах.

«Фламенго» занимает четвёртое место чемпионата Бразилии с 44 баллами.