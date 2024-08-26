36-летний колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо официально стал игроком «Аталанты». С клубом из Бергамо латиноамериканец заключил контракт сроком на один сезон.

Напомним, что прошлый сезон Куадрадо провёл в «Интере». В составе миланского клуба он также оказался свободным агентом. Ранее на протяжении восьми лет карьеры Хуан был частью туринского «Ювентуса», шесть из них на постоянном контракте. А ранее в его карьере были «Лечче», «Фиорентина», «Удинезе», «Челси» и другие клубы.

Transfermarkt оценивает опытного игрока всего в 1 млн евро. В недавно стартовавшем сезоне «Аталанта» сыграет в Лиге чемпионов.