«Барселона» не сможет осуществить трансфер Кьезы

26-летний форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза все-таки не сможет надеть сине-гранатовую футболку

Ранее сообщалось о существующей договоренности между игроком и клубом. Но, похоже, переход все же не состоится. «Барселона» уже испытывает проблемы с регистрацией Дани Ольмо.

Первая причина отказа от Кьезы - принцип «честной игры». Клуб не смог выделить достаточно места в фонде заработной платы, чтобы привлечь больше игроков, как это было продемонстрировано с регистрацией Ольмо, сообщает испанская Marca.

И вторая, не менее важная причина, что атакующие позиции в «Барселоне» надежно прикрыты. Исходя из этого «сине-гранатовые» вынуждены отказаться от трансфера Кьезы.

На старте Ла Лиги испанский гранд одержал две победы над «Валенсией» и «Атлетиком» с одинаковым счетом 2:1