Агент Осимхена выступил с заявлением

Агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена Роберто Календа выступил с заявлением по поводу слухов о том, что его клиент может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Агент отметил, что форвард является игроком итальянской команды, с которой недавно был продлён контракт при обоюдном решении сторон.

«Он не посылка, которую можно отправить далеко, чтобы освободить место для новых игроков. Виктор был избран африканским футболистом года, занял восьмое место в номинации на «Золотой мяч», и ему ещё многое предстоит сделать в Европе», - приводит слова Календы журналист Бен Джейкобс в социальной сети.

Ранее СМИ сообщали, что «Наполи» и «Аль-Ахли» договорились о переходе за 65 миллионов евро.