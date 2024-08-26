Бывший полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо близок к переходу в «Аталанту», об этом сообщает Sportitalia.

По данным источника, в сети появилось видео, на котором 36-летний футболист прибывает в миланскую клинику для прохождения медобследования.

Напомним, что Куадрадо находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с миланским «Интером», в составе которого в минувшем сезоне он принял участие в 12 играх, в основном выходя на замену, и смог отметиться двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее колумбиец выступал за «Челси» и ряд итальянских команд.