Осимхен может покинуть Европу - назван клуб

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен может трудоустроиться в чемпионате Саудовской Аравии, об этом сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, неаполитанский клуб ведет переговоры о трансфере нигерийца в саудовский «Аль-Ахли». При этом у клуба пока отсутствует договоренность с футболистом. Нападающий хочет получить существенное увеличение заработной платы, а также выдвинул условие о включении в контракт суммы отступных.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Осимхену со стороны лондонских «Арсенала» и «Челси». Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.