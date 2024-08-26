Форвард «Фиорентины» Николас Гонсалес перешел в туринский «Ювентус», рапортует клубная пресс-служба. Форвард пополнил ряды «старой синьоры» на правах аренды, рассчитанной на один год.

«Нико, добро пожаловать в клуб. Скоро увидимся на поле», - говорится в публикации итальянского гранда.

В минувшем сезоне Гонсалес поучаствовал в 44 поединках за «Фиорентину», отметившись 16 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Согласно сведениям портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в 35 миллионов евро.

В первом туре Серии А «Ювентус» победил «Комо» со счетом 3:0.