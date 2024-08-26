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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича забил гол и посвятил его сыну

26 Августа 2024 • 08:21 Комментировать

В рамках второго тура чемпионата Италии «Наполи» на домашнем стадионе принимал «Болонью». Подопечные Антонио Конте отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. Один из голов забил грузинский вингер Хвича Кварацхелия, который посвятил свой успех сыну.

«Для Дармиана. Радуюсь с командой. Первые три балла в сезоне», - оставил сообщение футболист в своих социальных сетях.

После двух туров неаполитанская команда набрала три балла и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. В следующем поединке итальянского чемпионата подопечные Конте на домашнем стадионе померяются силами с «Пармой».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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