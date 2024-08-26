«Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета

Каталонская «Барселона» нацелена на подписание звездного нападающего. Речь идет о португальском форварде Рафаэле Леау, выступающем в чемпионате Италии за «Милан».

Согласно сведениям журналистов Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» попытается оформить сделку в последние дни летнего трансферного рынка. Подписать Леау каталонцам будет крайне сложно, поскольку его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро. К тому же «Милан» вряд ли захочет расставаться с ведущим игроком, не имея ему замену.

В прошлом сезоне Рафаэл поучаствовал в 47 поединках. Он записал на свой счет 15 забитых мячей и 14 голевых передач.