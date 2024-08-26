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Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло: «Неприятный сюрприз»

26 Августа 2024 • 02:30 Комментировать

Итальянский «Милан» проиграл во втором туре чемпионата «Парме», только-только вернувшейся в Серию А. Бывший наставник клуба Фабио Капелло неприятно удивлён подобным исходом матча - он назвал такой результат «неприятным сюрпризом».

- Проблемы «Милана» глубже, чем одно поражение, их можно объяснить отсутствием стабильности. Нет баланса на поле, трое там, четверо там, как сказал сам португальский тренер после матча. Так дело не будет ладиться, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с римским «Лацио».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло
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