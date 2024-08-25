«Наполи» устроил разгром «Болонье»

«Наполи» играл против «Болоньи» во втором туре чемпионата Италии. Хозяева не так часто контролировали мяч, но свои моменты реализовали сполна. Правда, первый шанс был у Сантьяго Кастро, голкипер с трудом выручил. Под конец первого тайма активный Хвича Кварацхелия головой замыкал навес и попал в штангу. В компенсированное время он же вывел на удар Джованни ди Лоренцо, а тот открыл счет - 1:0.
Во втором тайме Кварацхелия взял игру на себя и в итоге стрельнул по воротам - гол после рикошета, 2:0. В компенсированное время уже Джованни Симеоне отличился, и здесь атакующей стороне помог рикошет.
«Наполи» набрал первые очки, у соперника один балл.
Протокол игры
|(1:0) Ди Лоренцо Джованни45'
|(2:0) Кварацхелия Хвича75'
|(3:0) Симеоне Джованни90'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир• 56'Буонджорно Алессандро•Маццокки Паскуале 43'77' (Спинаццола Леонардо (77') •Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Политано Маттео89' (Нерес Давид (89') •Кварацхелия Хвича•Распадори Джакомо84' (Симеоне Джованни (84')
Скорупски Лукаш•Пош Штефан• 50'Бёкема Сэм•Эрлич Мартин19' (Лукуми Джон (19') • 49'Ликояннис Хараламбос63' (Миранда Хуан (63') •Моро Никола•Фройлер Ремо•Эбишер Мишель80' (Фаббьян Джованни (80') •Орсолини Риккардо63' (Карлссон Йеспер III (63') •Кастро Сантьяго•Ндой Дан63' (Одгор Йенс (63')
25 августа. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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