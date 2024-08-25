«Наполи» устроил разгром «Болонье»

«Наполи» играл против «Болоньи» во втором туре чемпионата Италии. Хозяева не так часто контролировали мяч, но свои моменты реализовали сполна. Правда, первый шанс был у Сантьяго Кастро, голкипер с трудом выручил. Под конец первого тайма активный Хвича Кварацхелия головой замыкал навес и попал в штангу. В компенсированное время он же вывел на удар Джованни ди Лоренцо, а тот открыл счет - 1:0.

Во втором тайме Кварацхелия взял игру на себя и в итоге стрельнул по воротам - гол после рикошета, 2:0. В компенсированное время уже Джованни Симеоне отличился, и здесь атакующей стороне помог рикошет.

«Наполи» набрал первые очки, у соперника один балл.