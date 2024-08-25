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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» устроил разгром «Болонье»

25 Августа 2024 • 23:43 Комментировать
Наполи
3:0
Болонья

«Наполи» играл против «Болоньи» во втором туре чемпионата Италии. Хозяева не так часто контролировали мяч, но свои моменты реализовали сполна. Правда, первый шанс был у Сантьяго Кастро, голкипер с трудом выручил. Под конец первого тайма активный Хвича Кварацхелия головой замыкал навес и попал в штангу. В компенсированное время он же вывел на удар Джованни ди Лоренцо, а тот открыл счет - 1:0.

Во втором тайме Кварацхелия взял игру на себя и в итоге стрельнул по воротам - гол после рикошета, 2:0. В компенсированное время уже Джованни Симеоне отличился, и здесь атакующей стороне помог рикошет.

«Наполи» набрал первые очки, у соперника один балл.

Протокол игры  
Наполи3:0Болонья
(1:0) Ди Лоренцо Джованни45'  
(2:0) Кварацхелия Хвича75'  
(3:0) Симеоне Джованни90'  
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани Амир  56'Буонджорно АлессандроМаццокки Паскуале  43' 77' (Спинаццола Леонардо ( 77') Оливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславПолитано Маттео 89' (Нерес Давид ( 89') Кварацхелия ХвичаРаспадори Джакомо 84' (Симеоне Джованни ( 84')
Запасные: Хеддира ВалидНгонж СирильГаэтано ДжанлукаКонтини НикитаМарин РафаЯккарино ДженнароЖуан ЖезусДзербин АлессиоМедзони ФранческоКаприле ЭлияСако Коли
Скорупски ЛукашПош Штефан  50'Бёкема СэмЭрлич Мартин 19' (Лукуми Джон ( 19'  49') Ликояннис Хараламбос 63' (Миранда Хуан ( 63') Моро НиколаФройлер РемоЭбишер Мишель 80' (Фаббьян Джованни ( 80') Орсолини Риккардо 63' (Карлссон Йеспер III ( 63') Кастро СантьягоНдой Дан 63' (Одгор Йенс ( 63')
Запасные: Урбаньски КацперБьяр НаимКорацца ТоммазоБаньолини НиколаХольм ЭмильПобега ТоммазоИлич МихайлоДаллинга ТийсРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
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