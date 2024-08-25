«Рома» остаётся без побед, уступив дома «Эмполи»

Во втором туре чемпионата Италии «Рома» играла дома против «Эмполи».

Гости провели контратаку 3 в 3, Якопо Фаццини сильно пробил в ближний угол ворот, парировано к левому углу вратарской, где оказался Лоренцо Коломбо из убойной позиции умудрился головой направить мяч в перекладину. Паоло Дибала с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лоренцо Пеллегрини головой пробил в левый угол ворот, и голкипер в прыжке перевёл мяч на угловой. На 45-й минуте Джузеппе Пеццелла получил мяч у левого угла штрафной площади от Фаццини и выполнил подачу в центр штрафной площади, Коломбо сделал скидку к правому углу вратарской, где уже Эммануэль Гьяси в падении в касание удачно направил мяч под перекладину - 0:1.

Во втором тайме от линии штрафной площади Пеллегрини в касание пробил в ближний для себя угол ворот, мяч попал в перекладину и отскочил в центр штрафной площади, оттуда Джанлука Манчини в прыжке головой направил мяч в правый угол ворот, и на этот раз он попал в штангу. Дибала совершил рывок по центру к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, мяч пролетел рядом с левой штангой. На 61-й минуте Леандро Паредес ошибся и привез пенальти, а Коломбо поразил правый угол ворот, кипер не угадал - 0:2. Под конец игры Томмазо Бальданци перехватил мяч, убежал в атаку по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Элдор Шомуродов отлично выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот - 1:2. Дибала с левой половины поля от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, штанга спасла «Эмполи».

«Рома» остается с одним очком на старте сезона. У соперника - четыре.