Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» запорола свои моменты и уступила «Торино»

25 Августа 2024 • 21:33 Комментировать
Торино
2:1
Аталанта
окончен

«Торино» с «Аталантой» порадовали болельщиков качественной игрой в матче второго тура Серии А.

В дебюте игры Валентино Лазаро сплоховал и не попал в рамку, а мог открывать счет. Отличный ответ Хонорато Эдерсона, но здесь парирована попытка. В середине первого тайма гости повели после удара головой Матео Ретеги. Но довольно быстро Че Адамс ассистировал Ивану Иличу - 1:1.

На 49-й минуте Дуван Сапата не смог пробить голкипера, но Адамс добавил мяч в сетку. У соперника были попадания в перекладину, Ретеги направил мяч в каркас ногой, а Шарль де Кетеларе - головой. На шестой добавленной минуте Марио Пашалич бил пенальти, и голкипер парировал.

«Торино» набрал четыре очка, у соперника - три.

Протокол игры  
Торино2:1Аталанта
  26'Ретеги Матео (0:1)
(1:1) Илич Иван31'  
(2:1) Адамс Че49'  
Милинкович-Савич Ваня  90'Тамез Адриен 67' (Дембеле Али ( 67') Коко СаульМасина АдамВойвода Мергим 78' (Соса Борна ( 78') Риччи Самуэле 90' (Карамо Янн ( 90') Линетти КарольИлич Иван  40'Лазаро ВалентиноАдамс ЧеСапата Дуван  89'
Запасные: Сазонов СабаХорват КристоферДеллавалле АлессандроПалеари АльбертоПеллегри ПьетроБьяне-Балько КомНжие АлиюСанабрия АнтониоПедерсен Маркус IIДоннарумма Антонио
Карнесекки МаркоДжимсити Берат  77'Хин Исак  38' 70' (Палестра Марко ( 70') Де Рон МартенДзаппакоста ДавидеРуджери МаттеоЭдерсон Хонорато 85' (Касса Федерико ( 85') Пашалич Марио  29'Брешианини Марко 53' (Самарджич Лазар ( 53') Де Кетеларе Шарль 85' (Манцони Альберто ( 85') Ретеги Матео 70' (Дзаньоло Николо ( 70')
Запасные: Lorenzo RiccioДель Лунго ТоммасоГодфри БенРосси ФранческоМуссо ХуанТорнаги Пьетро
25 августа. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта

Новости по матчу

Сегодня, 25 Августа
05:08
Романо: «Копмейнерс не хочет в АПЛ – ему нужен только «Ювентус» 1
02:09
Актуальный прогноз и ставка на матч Торино – Аталанта чемпионата Италии – 25 августа 2024
24 Августа
22:15
«Торино» – «Аталанта»: прогноз и ставки БК Pinnacle
23 Августа
01:02
«Ювентус» предложил 60 млн евро за свою давнюю трансферную цель
22 Августа
23:52
«ПСЖ» опережает «Арсенал» в гонке за звездой «Аталанты» 1
04:37
«Аталанта» отказалась продавать Эдерсона в топ-клуб АПЛ за 50 млн евро
00:56
«Арсенал» приготовил 50 млн евро за форварда из Серии А
19 Августа
23:11
«ПСЖ» договорился с нападающим из Серии А
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Хамес прилетел в Мадрид для оформления трансфера Винисиус обратился к Беллингему, которого потерял «Реал» Флик хочет отправить в аренду восходящую звезду «Барселоны» Гвардиола выбрал нового нападающего для «Манчестер Сити» Гюндоган обратился к «Барселоне» «Арсенал» готовит громкую покупку нападающего перед закрытием трансферного окна Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Известны сроки восстановления Глушенкова Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Торино Торино
Аталанта Аталанта
2
1
2.85 3.20 2.47
Видео
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Венеция Венеция
0
0
1.45 4.40 6.60
Видео
25.08.24 в 21:45
Наполи Наполи
Болонья Болонья
1.82 3.55 4.10
Видео
25.08.24 в 21:45
Рома Рома
Эмполи Эмполи
1.52 4.20 5.80
Видео
26.08.24 в 19:30
Кальяри Кальяри
Комо Комо
1.99 3.45 3.60
Видео
26.08.24 в 21:45
Верона Верона
Ювентус Ювентус
4.30 3.55 1.81
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Августа
21:33 · Италия. Серия А
«Аталанта» запорола свои моменты и уступила «Торино»
21:30 · Италия. Серия А
«Фиорентина» с «Венецией» отбегали впустую
17:52 · Италия. Серия А
​Итальянский журналист: «Милану» пора расставаться с Леау»
16:29 · Италия. Серия А
Фанаты «Милана» уже заговорили об отставке Фонсеки
13:57 · Англия. Премьер-лига
Перроне пополнил ряды новичка Серии А официально
13:45 · Англия. Премьер-лига
Хвичу хочет купить английский суперклуб
12:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил об уходе полузащитника официально
09:55 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший стадион мира – это не арены «Реала» и «Барселоны» 7
07:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» платил 30-40% зарплаты Санчо
06:50 · Италия. Серия А
Фонсека: «У «Милана» большие проблемы в обороне» 1
06:29 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Лукаку перейдёт из «Челси» в «Наполи»
05:08 · Италия. Серия А
Романо: «Копмейнерс не хочет в АПЛ – ему нужен только «Ювентус» 1
03:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отказаться от Осимхена – названа причина 1 слухи
02:35 · Италия. Серия А
Чалханоглу – лидер топ-5 лиг по голам с пенальти с начала прошлого сезона
02:21 · Италия. Серия А
Назван новый клуб Алекса Сандро, покинувшего «Ювентус» слухи
02:06 · Италия. Серия А
Полузащитник «Ювентуса» может уехать в Саудовскую Аравию
01:34 · Италия. Серия А
Кьеза надеется перезапустить карьеру в «Барселоне»
01:21 · Англия. Премьер-лига
Санчо готов сменить «Манчестер Юнайтед» на клуб Серии А слухи
01:15 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Интер» сохранил спокойствие после ничьей с «Дженоа»
00:43 · Италия. Серия А
Индзаги: «У «Интера» нет зависимости от Лаутаро»
24 Августа
23:49 · Италия. Серия А
«Дженоа» обыграл «Монцу», нанеся один удар в створ
23:44 · Италия. Серия А
Быстрый гол помог «Интеру» разобраться с «Лечче»
21:49 · Италия. Серия А
Быстрые голы позволили «Удинезе» одолеть «Лацио»
21:28 · Италия. Серия А
«Милан» провалил матч с «Пармой» 3
21:15 · Италия. Серия А
«Интер» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
Все новости
Рекомендуем