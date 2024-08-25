«Аталанта» запорола свои моменты и уступила «Торино»

«Торино» с «Аталантой» порадовали болельщиков качественной игрой в матче второго тура Серии А.
В дебюте игры Валентино Лазаро сплоховал и не попал в рамку, а мог открывать счет. Отличный ответ Хонорато Эдерсона, но здесь парирована попытка. В середине первого тайма гости повели после удара головой Матео Ретеги. Но довольно быстро Че Адамс ассистировал Ивану Иличу - 1:1.
На 49-й минуте Дуван Сапата не смог пробить голкипера, но Адамс добавил мяч в сетку. У соперника были попадания в перекладину, Ретеги направил мяч в каркас ногой, а Шарль де Кетеларе - головой. На шестой добавленной минуте Марио Пашалич бил пенальти, и голкипер парировал.
«Торино» набрал четыре очка, у соперника - три.
Протокол игры
|26'Ретеги Матео (0:1)
|(1:1) Илич Иван31'
|(2:1) Адамс Че49'
Милинкович-Савич Ваня• 90'Тамез Адриен67' (Дембеле Али (67') •Коко Сауль•Масина Адам•Войвода Мергим78' (Соса Борна (78') •Риччи Самуэле90' (Карамо Янн (90') •Линетти Кароль•Илич Иван• 40'Лазаро Валентино•Адамс Че•Сапата Дуван 89'
Карнесекки Марко•Джимсити Берат• 77'Хин Исак 38'70' (Палестра Марко (70') •Де Рон Мартен•Дзаппакоста Давиде•Руджери Маттео•Эдерсон Хонорато85' (Касса Федерико (85') •Пашалич Марио• 29'Брешианини Марко53' (Самарджич Лазар (53') •Де Кетеларе Шарль85' (Манцони Альберто (85') •Ретеги Матео70' (Дзаньоло Николо (70')
25 августа. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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