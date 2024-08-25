«Аталанта» запорола свои моменты и уступила «Торино»

«Торино» с «Аталантой» порадовали болельщиков качественной игрой в матче второго тура Серии А.

В дебюте игры Валентино Лазаро сплоховал и не попал в рамку, а мог открывать счет. Отличный ответ Хонорато Эдерсона, но здесь парирована попытка. В середине первого тайма гости повели после удара головой Матео Ретеги. Но довольно быстро Че Адамс ассистировал Ивану Иличу - 1:1.

На 49-й минуте Дуван Сапата не смог пробить голкипера, но Адамс добавил мяч в сетку. У соперника были попадания в перекладину, Ретеги направил мяч в каркас ногой, а Шарль де Кетеларе - головой. На шестой добавленной минуте Марио Пашалич бил пенальти, и голкипер парировал.

«Торино» набрал четыре очка, у соперника - три.