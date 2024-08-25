«Фиорентина» с «Венецией» отбегали впустую

«Фиорентина» имела некоторый перевес в матче второго тура Серии А над «Венецией», но свои моменты не использовала. Удивительно, но за 90 минут поединка никто так и не имел супершанса, чтобы вырвать все-таки победу. Ничья со счетом 0:0 стала логичным результатом происходящего на поле.
«Фиалки» набрали второе очко в сезоне, а соперник - первое.
Протокол игры
Терраччиано Пьетро•Комуццо Пьетро78' (Мандрагора Роландо (78') • 86'Раньери Лука•Бираги Кристиано•Додо Домилсон•Паризи Фабьяно•Ричардсон Амир78' (Мартинес Куарта Лукас (78') •Амрабат Софьян•Барак Антонин55' (Кольпани Андреа (55') •Куаме Кристиан68' (Соттиль Риккардо (68') •Кин Мойзе79' (Бельтран Лукас (79')
Йоронен Йессе•Альтаре Джорджо•Идзес Джей68' (Свобода Михаэль (68') •Сверко Марин•Кандела Антонио•Дзампано Франческо• 62'Андерсен Магнус II68' (Николусси Кавилья Ханс (68') •Дункан Альфред•Ористанио Гаэтано 22'46' (Раймондо Антонио (46') •Эллертссон Микаэль-Эгиль87' (Issa Doumbia (87') •Гюткьяр Кристиан46' (Пьерини Николас (46')
25 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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