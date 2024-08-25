«Фиорентина» с «Венецией» отбегали впустую

«Фиорентина» имела некоторый перевес в матче второго тура Серии А над «Венецией», но свои моменты не использовала. Удивительно, но за 90 минут поединка никто так и не имел супершанса, чтобы вырвать все-таки победу. Ничья со счетом 0:0 стала логичным результатом происходящего на поле.

«Фиалки» набрали второе очко в сезоне, а соперник - первое.