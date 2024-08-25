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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» с «Венецией» отбегали впустую

25 Августа 2024 • 21:30 Комментировать
Фиорентина
0:0
Венеция
окончен

«Фиорентина» имела некоторый перевес в матче второго тура Серии А над «Венецией», но свои моменты не использовала. Удивительно, но за 90 минут поединка никто так и не имел супершанса, чтобы вырвать все-таки победу. Ничья со счетом 0:0 стала логичным результатом происходящего на поле.

«Фиалки» набрали второе очко в сезоне, а соперник - первое.

Протокол игры  
Фиорентина0:0Венеция
Терраччиано ПьетроКомуццо Пьетро 78' (Мандрагора Роландо ( 78'  86') Раньери ЛукаБираги КристианоДодо ДомилсонПаризи ФабьяноРичардсон Амир 78' (Мартинес Куарта Лукас ( 78') Амрабат СофьянБарак Антонин 55' (Кольпани Андреа ( 55') Куаме Кристиан 68' (Соттиль Риккардо ( 68') Кин Мойзе 79' (Бельтран Лукас ( 79')
Запасные: Фортини НикколоИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКайоде МайклДе Хеа ДавидБьянко АлессандроБрекало Йосип
Йоронен ЙессеАльтаре ДжорджоИдзес Джей 68' (Свобода Михаэль ( 68') Сверко МаринКандела АнтониоДзампано Франческо  62'Андерсен Магнус II 68' (Николусси Кавилья Ханс ( 68') Дункан АльфредОристанио Гаэтано  22' 46' (Раймондо Антонио ( 46') Эллертссон Микаэль-Эгиль 87' (Issa Doumbia ( 87') Гюткьяр Кристиан 46' (Пьерини Николас ( 46')
Запасные: Richie SagradoГранди МаттеоЧрнигой ДоменSaad El HaddadХапс РидгесианоЛелла НунциоСтанкович ФилипLorenzo Lucchesi
25 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Венеция

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