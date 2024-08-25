​Итальянский журналист: «Милану» пора расставаться с Леау»

«Милан» потерпел поражение во втором туре итальянского чемпионата, проиграв «Парме» - и эта неудача взбудоражила всех журналистов, ведь в прошлом году клуб выиграл три стартовых матча, а сейчас после двух игр у «Милана» лишь очко. Особенно не понравилась журналистам игра Рафаэла Леау. Один из них, Паоло Дзилиани, назвал команду заложником Леау.

- Пять лет прошло, а «Милан» всё ещё зависит от Леау. Лучше бы перевернули страницу, пора команде искать нового лидера, Леау - это не Барези и не Кака, - цитирует слова журналиста pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет с римским «Лацио».