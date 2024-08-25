Фанаты «Милана» уже заговорили об отставке Фонсеки

Итальянский «Милан» неудачно провёл матч второго тура начавшегося чемпионата Серии А, команда проиграла со счётом 1:2 вернувшейся в высшую лигу «Парме».

И терпение поклонников клуба уже проходит тест на испытание - они недовольны работой португальского наставника Паулу Фонсеки, который возглавил «Милан» в межсезонье. Хештэг Fonsecaout# уже вовсю гуляет по социальным сетям. А авторитетное издание La Gazzetta Dello sport поставило «Милану» за прошедший матч оценку четыре.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит выездной матч против римского «Лацио».