Туринский «Ювентус» посредством официального клубного сайта отрапортовал о трансфере полузащитника Фабио Миретти. 21-летний центральный хавбек перебрался в генуэзский «Дженоа» на правах арендного соглашения, рассчитанного до завершения этого сезона.

Стоит отметить, что арендный договор между сторонами не предусматривает опцию выкупа.

Фабио – воспитанник футбольной академии «старой синьоры». За первую команду «Ювентуса» Миретти провел 75 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачи. Его контракт с туринским грандом рассчитан до середины 2025 года, а рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.