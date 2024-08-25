Фонсека: «У «Милана» большие проблемы в обороне»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал поражение команды в матче второго тура Серии А против «Пармы» (1:2).

«Россонери» пропустили уже на второй минуте, на что нашли ответ лишь на 66-й – счёт сравнял Кристиан Пулишич. Хозяева поля не стали довольствоваться ничьей и смогли вырвать три очка благодаря точному удару Маттео Канчельери на 77-й минуте.

«Я разочарован. Трудно объяснить наши провалы в защите. Очевидно, что у нас есть проблемы с обороной. «Парме» было слишком легко атаковать. Я говорю не только о действиях наших защитников – речь идёт об игре всей команды без мяча, о коллективной и индивидуальной игре в защите. Я беру ответственность на себя, но мы должны признать наличие проблем в обороне», – поведал на послематчевой пресс-конференции Фонсека.