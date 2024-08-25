Романо: «Копмейнерс не хочет в АПЛ – ему нужен только «Ювентус»

Полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс надеется перебраться в «Ювентус» до конца месяца.

26-летний футболист давно одобрил свой переход в стан «бьянконери», но переговоры между клубами проходят непросто – полной договорённости до сих пор нет. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, для нидерландца существует только один вариант продолжения карьеры – «Ювентус». На лидера бергамасков также претендовали клубы Английской премьер-лиги, однако игрок уже закрыл все двери, кроме туринской. Он не собирается переезжать в Англию этим летом.

По имеющимся данным, недавно «Ювентус» предложил «Аталанте» около 60 млн евро за Тёна Копмейнерса.