Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Чалханоглу – лидер топ-5 лиг по голам с пенальти с начала прошлого сезона

25 Августа 2024 • 02:35 Комментировать
Интер Милан
2:0
Лечче

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу вновь реализовал одиннадцатиметровый.

Гол турецкого футболиста с пенальти закрепил победу «нерадзурри» в матче второго тура чемпионата Италии против «Лечче» (2:0). На счету хавбека теперь 17 успешно исполненных ударов с точки в Серии А при 17 попытках. Кроме того, как отмечает Opta, Чалханоглу возглавляет рейтинг ведущих пяти лиг по количеству голов с пенальти с начала прошлого сезона – 11. На втором место располагается Коул Палмер из «Челси», забивший с одиннадцатиметровой отметки девять раз за обозначенный период.

30 августа «Интер» сыграет на своём поле против «Аталанты» в поединке третьего тура Серии А.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу Коул Палмер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Августа
01:15
Чалханоглу: «Интер» сохранил спокойствие после ничьей с «Дженоа»
00:43
Индзаги: «У «Интера» нет зависимости от Лаутаро»
24 Августа
23:44
Быстрый гол помог «Интеру» разобраться с «Лечче»
21:15
«Интер» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
05:03
Лаутаро Мартинес рискует пропустить ближайший матч «Интера»
02:52
Интер - Лечче: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Августа
23:48
Актуальный прогноз и ставка на матч Интер Милан – Лечче чемпионата Италии – 24 августа 2024
14:06
Прогноз на точный счёт матча Интер — Лечче чемпионата Италии — 24 августа 2024
19 Августа
13:04
Дибалу предложили топ-клубу Серии А
12:12
Зоммер прокомментировал свой уход из сборной Швейцарии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Касильяс обратился к Нойеру, Буффону и Чеху Джорджина Родригес обратилась к Роналду Три игрока вернулись в общую группу «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома»
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Удинезе Удинезе
Лацио Лацио
2
1
3.45 3.10 2.35
Видео
Окончен
Парма Парма
Милан Милан
2
1
4.90 4.15 1.70
Видео
Окончен
Монца Монца
Дженоа Дженоа
0
1
100.00 7.70 1.04
Видео
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Лечче Лечче
2
0
1.08 10.00 38.00
Видео
25.08.24 в 19:30
Торино Торино
Аталанта Аталанта
2.85 3.20 2.47
Видео
25.08.24 в 19:30
Фиорентина Фиорентина
Венеция Венеция
1.45 4.40 6.60
Видео
25.08.24 в 21:45
Наполи Наполи
Болонья Болонья
1.82 3.55 4.10
Видео
25.08.24 в 21:45
Рома Рома
Эмполи Эмполи
1.52 4.20 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Августа
03:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отказаться от Осимхена – названа причина слухи
02:35 · Италия. Серия А
Чалханоглу – лидер топ-5 лиг по голам с пенальти с начала прошлого сезона
02:21 · Италия. Серия А
Назван новый клуб Алекса Сандро, покинувшего «Ювентус» слухи
02:06 · Италия. Серия А
Полузащитник «Ювентуса» может уехать в Саудовскую Аравию
01:34 · Италия. Серия А
Кьеза надеется перезапустить карьеру в «Барселоне»
01:21 · Англия. Премьер-лига
Санчо готов сменить «Манчестер Юнайтед» на клуб Серии А слухи
01:15 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Интер» сохранил спокойствие после ничьей с «Дженоа»
00:43 · Италия. Серия А
Индзаги: «У «Интера» нет зависимости от Лаутаро»
24 Августа
23:49 · Италия. Серия А
«Дженоа» обыграл «Монцу», нанеся один удар в створ
23:44 · Италия. Серия А
Быстрый гол помог «Интеру» разобраться с «Лечче»
21:49 · Италия. Серия А
Быстрые голы позволили «Удинезе» одолеть «Лацио»
21:28 · Италия. Серия А
«Милан» провалил матч с «Пармой» 2
21:15 · Италия. Серия А
«Интер» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
19:00 · Италия. Серия А
«Парма» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
17:52 · Италия. Серия А
Защитник «Порту» Консейсау продолжит карьеру в «Ювентусе» 2 слухи
08:27 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет купить полузащитника «Манчестер Юнайтед»
08:08 · Италия. Серия А
Дибала обратился к «Роме» после отказа от Саудовской Аравии
07:08 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Ювентус» нацелились на защитника «ПСЖ»
05:54 · Италия. Серия А
Кьеза дал ответ «Барселоне» 5 слухи
05:03 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес рискует пропустить ближайший матч «Интера»
03:09 · Италия. Серия А
​Сакки: «Мне не понравился «Милан» в матче с «Торино» 1
03:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложил 37 млн евро за игрока сборной Аргентины слухи
02:52 · Италия. Серия А
Ди Марцио настаивает - Беннасер покинет «Милан»
02:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Наполи» по Мактоминаю – названа сумма
01:47 · Италия. Серия А
Восходящая звезда «Реала» переходит в «Комо»
Все новости
Рекомендуем