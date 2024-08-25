Чалханоглу – лидер топ-5 лиг по голам с пенальти с начала прошлого сезона

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу вновь реализовал одиннадцатиметровый.

Гол турецкого футболиста с пенальти закрепил победу «нерадзурри» в матче второго тура чемпионата Италии против «Лечче» (2:0). На счету хавбека теперь 17 успешно исполненных ударов с точки в Серии А при 17 попытках. Кроме того, как отмечает Opta, Чалханоглу возглавляет рейтинг ведущих пяти лиг по количеству голов с пенальти с начала прошлого сезона – 11. На втором место располагается Коул Палмер из «Челси», забивший с одиннадцатиметровой отметки девять раз за обозначенный период.

30 августа «Интер» сыграет на своём поле против «Аталанты» в поединке третьего тура Серии А.