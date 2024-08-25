Бывший защитник «Ювентуса» Алекс Сандро нашёл себе новый клуб.

Бразилец покинул ряды «старой синьоры» по окончании прошлого сезона, став свободным агентом. По данным журналиста Николо Скиры, 33-летний игрок готовится к возвращению на родину – в скором времени он подпишет контракт с «Фламенго». Договор будет рассчитан до конца 2026 года.

Алекс Сандро выступал за «Ювентус» на протяжении девяти лет. В общей сложности правый защитник, также способный сыграть в центре обороны, провёл 327 поединков за «бьянконери» во всех соревнованиях, записав на свой счёт 16 забитых голов и 32 результативные передачи.