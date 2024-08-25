Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Назван новый клуб Алекса Сандро, покинувшего «Ювентус» слухи

25 Августа 2024 • 02:21 Комментировать
Фламенго
...
Ред Булл Брагантино
Через 22 ч. 37 мин.

Бывший защитник «Ювентуса» Алекс Сандро нашёл себе новый клуб.

Бразилец покинул ряды «старой синьоры» по окончании прошлого сезона, став свободным агентом. По данным журналиста Николо Скиры, 33-летний игрок готовится к возвращению на родину – в скором времени он подпишет контракт с «Фламенго». Договор будет рассчитан до конца 2026 года.

Алекс Сандро выступал за «Ювентус» на протяжении девяти лет. В общей сложности правый защитник, также способный сыграть в центре обороны, провёл 327 поединков за «бьянконери» во всех соревнованиях, записав на свой счёт 16 забитых голов и 32 результативные передачи.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алекс Сандро

Новости по матчу

23 Августа
23:10
Ставка и прогноз на матч Фламенго — Ред Булл Брагантино чемпионата Бразилии — 26 августа 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФЛАМЕНГО РЕД БУЛЛ БРАГАНТИНО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Касильяс обратился к Нойеру, Буффону и Чеху Джорджина Родригес обратилась к Роналду Три игрока вернулись в общую группу «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома»
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Удинезе Удинезе
Лацио Лацио
2
1
3.45 3.10 2.35
Видео
Окончен
Парма Парма
Милан Милан
2
1
4.90 4.15 1.70
Видео
Окончен
Монца Монца
Дженоа Дженоа
0
1
100.00 7.70 1.04
Видео
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Лечче Лечче
2
0
1.08 10.00 38.00
Видео
25.08.24 в 19:30
Торино Торино
Аталанта Аталанта
2.85 3.20 2.47
Видео
25.08.24 в 19:30
Фиорентина Фиорентина
Венеция Венеция
1.45 4.40 6.60
Видео
25.08.24 в 21:45
Наполи Наполи
Болонья Болонья
1.82 3.55 4.10
Видео
25.08.24 в 21:45
Рома Рома
Эмполи Эмполи
1.52 4.20 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Августа
03:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отказаться от Осимхена – названа причина слухи
02:35 · Италия. Серия А
Чалханоглу – лидер топ-5 лиг по голам с пенальти с начала прошлого сезона
02:21 · Италия. Серия А
Назван новый клуб Алекса Сандро, покинувшего «Ювентус» слухи
02:06 · Италия. Серия А
Полузащитник «Ювентуса» может уехать в Саудовскую Аравию
01:34 · Италия. Серия А
Кьеза надеется перезапустить карьеру в «Барселоне»
01:21 · Англия. Премьер-лига
Санчо готов сменить «Манчестер Юнайтед» на клуб Серии А слухи
01:15 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Интер» сохранил спокойствие после ничьей с «Дженоа»
00:43 · Италия. Серия А
Индзаги: «У «Интера» нет зависимости от Лаутаро»
24 Августа
23:49 · Италия. Серия А
«Дженоа» обыграл «Монцу», нанеся один удар в створ
23:44 · Италия. Серия А
Быстрый гол помог «Интеру» разобраться с «Лечче»
21:49 · Италия. Серия А
Быстрые голы позволили «Удинезе» одолеть «Лацио»
21:28 · Италия. Серия А
«Милан» провалил матч с «Пармой» 2
21:15 · Италия. Серия А
«Интер» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
19:00 · Италия. Серия А
«Парма» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
17:52 · Италия. Серия А
Защитник «Порту» Консейсау продолжит карьеру в «Ювентусе» 2 слухи
08:27 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет купить полузащитника «Манчестер Юнайтед»
08:08 · Италия. Серия А
Дибала обратился к «Роме» после отказа от Саудовской Аравии
07:08 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Ювентус» нацелились на защитника «ПСЖ»
05:54 · Италия. Серия А
Кьеза дал ответ «Барселоне» 5 слухи
05:03 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес рискует пропустить ближайший матч «Интера»
03:09 · Италия. Серия А
​Сакки: «Мне не понравился «Милан» в матче с «Торино» 1
03:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложил 37 млн евро за игрока сборной Аргентины слухи
02:52 · Италия. Серия А
Ди Марцио настаивает - Беннасер покинет «Милан»
02:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Наполи» по Мактоминаю – названа сумма
01:47 · Италия. Серия А
Восходящая звезда «Реала» переходит в «Комо»
Все новости
Рекомендуем