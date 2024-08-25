Полузащитник «Ювентуса» может уехать в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело попал в сферу интересов представителей чемпионата Саудовской Аравии.

28-летний игрок не вписывается в планы главного тренера Тьяго Мотты, поэтому руководство «бьянконери» охотно выслушает предложения по хавбеку. По информации инсайдера Николо Скиры, в подписании бразильца заинтересован неназванный саудовский клуб. Футболист понимает, что в «Ювентусе» на него не рассчитывают, и готов уйти в ближайшее время.

В прошлом сезоне Артур Мело выступал на правах аренды за «Фиорентину». Контракт полузащитника с «Ювентусом» рассчитан до середины 2026 года, а его трансферная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.