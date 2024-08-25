Кьеза надеется перезапустить карьеру в «Барселоне»

Футболист «Ювентуса» Федерико Кьеза ждёт своего перехода в «Барселону».

По слухам, итальянец уже дал согласие на трансфер, и теперь всё зависит от договорённости между клубами. Как сообщает Sky Sport, Кьеза надеется, что смена обстановки поможет ему перезапустить карьеру. 26-летний футболист очень хочет попробовать себя в команде Ханса-Дитера Флика.

«Ювентус» выставил Федерико Кьезу на продажу, поскольку тот не входит в планы главного тренера Тьяго Мотты. Контракт игрока с туринским клубом истекает летом следующего года.

Стоимость потенциального трансфера Кьезы в «Барселону» оценивается приблизительно в 15 млн евро.