Чалханоглу: «Интер» сохранил спокойствие после ничьей с «Дженоа»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу побеседовал с журналистами после матча второго тура Серии А против «Лечче» (2:0).

«Нерадзурри» порадовали своих болельщиков и реабилитировались после потери очков во встрече первого тура с «Дженоа».

«Мы сохранили спокойствие после ничьей в первом матче. Впереди долгий сезон, было важно победить сегодня на своём поле. Были некоторые трудности из-за жары, ещё есть над чем работать, но мы на правильном пути.

Мы по-прежнему голодны до побед, как и в прошлом сезоне, и постепенно мы подходим к тому же уровню игры», – заявил в беседе со Sky Sport Чалханоглу.