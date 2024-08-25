Индзаги: «У «Интера» нет зависимости от Лаутаро»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги заявил, что его команда способна преуспевать без своего лидера и капитана.

«Нерадзурри» обыграли «Лечче» в поединке второго тура Серии А – 2:0. Участие в матче не смог принять капитан команды и лучший бомбардир прошлого розыгрыша чемпионата Италии Лаутаро Мартинес.

«Мы – «Интер», и мы, разумеется, были недовольны ничьей с «Дженоа» в прошлом матче.

Отсутствие Лаутаро? Мы не должны зависеть от Мартинеса, Бареллы, Чалханоглу или кого-то ещё. Мы стали чемпионами в прошлом сезоне, потому что каждый мог внести свой вклад. Мне понравилось, как сегодня сыграл Тареми», – сказал в интервью Sky Sport Индзаги.