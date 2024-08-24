«Дженоа» обыграл «Монцу», нанеся один удар в створ

«Монца» и «Дженоа» встретились во втором туре Серии А. У хозяев был большой перевес в контроле мяча, но всего два удара в створ. Гости вовсе лишь раз попали в цель, но зато забили. На седьмой добавленной минуте первого тайма Стефано Сабелли в штрафной отыграл на Андреа Пинамонти, который головой переправил мяч в сетку.

0:1, «Дженоа» с четырьмя очками лидирует наряду с «Интером», «Удинезе» и «Пармой». У соперника пока один пункт.