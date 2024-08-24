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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» обыграл «Монцу», нанеся один удар в створ

24 Августа 2024 • 23:49 Комментировать
Монца
0:1
Дженоа
окончен

«Монца» и «Дженоа» встретились во втором туре Серии А. У хозяев был большой перевес в контроле мяча, но всего два удара в створ. Гости вовсе лишь раз попали в цель, но зато забили. На седьмой добавленной минуте первого тайма Стефано Сабелли в штрафной отыграл на Андреа Пинамонти, который головой переправил мяч в сетку.

0:1, «Дженоа» с четырьмя очками лидирует наряду с «Интером», «Удинезе» и «Пармой». У соперника пока один пункт.

Протокол игры  
Монца0:1Дженоа
  45'Пинамонти Андреа (0:1)
Пицциньякко СемуэльИццо Армандо  40' 75' (Гальярдини Роберто ( 75') Мари Пабло  90'Кальдирола ЛукаБиринделли Самуэле 85' (Перейра Педру II ( 85') Кирьякопулос ГеоргиосБондо УорренПессина МаттеоМальдини Даниэль 62' (Джурич Милан II ( 62') Мота Дани 75' (Виньято Самуэле ( 75') Петанья Андреа 62' (Капрари Джанлука ( 62')
Запасные: Турати СтефаноД'Амброзио ДанилоВалоти МатиаМацца АндреаDavide BifulcoКарбони АндреаД'Аллесандро МаркоФорсон Омари
Голлини ПьерлуиджиДе Винтер Кони  59'Бани Маттиа 45' (Вольякко Алессандро ( 45') Васкес ХоанСабелли Стефано 62' (Дзаноли Алессандро ( 62') Френдруп МортенБадель Милан 62' (Торсбю Мортен ( 62'  90') Мессиас ЖуниорКариколь АаронОливейра Витор 62' (Малиновский Руслан ( 62'  90') Пинамонти Андреа 68' (Экубан Калеб ( 68')
Запасные: Патрицио МасиниЛеали НиколаАккорнеро ФедерикоСоммарива ДаниэлеAlessandro MarcandalliБохинен ЭмильЭхатор ДжеффАханор Хонест
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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Монца

Новости по матчу

23 Августа
23:57
Логичный прогноз и ставка на матч Монца – Дженоа чемпионата Италии – 24 августа 2024
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