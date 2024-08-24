«Дженоа» обыграл «Монцу», нанеся один удар в створ

«Монца» и «Дженоа» встретились во втором туре Серии А. У хозяев был большой перевес в контроле мяча, но всего два удара в створ. Гости вовсе лишь раз попали в цель, но зато забили. На седьмой добавленной минуте первого тайма Стефано Сабелли в штрафной отыграл на Андреа Пинамонти, который головой переправил мяч в сетку.
0:1, «Дженоа» с четырьмя очками лидирует наряду с «Интером», «Удинезе» и «Пармой». У соперника пока один пункт.
Протокол игры
|45'Пинамонти Андреа (0:1)
Пицциньякко Семуэль•Иццо Армандо 40'75' (Гальярдини Роберто (75') •Мари Пабло• 90'Кальдирола Лука•Биринделли Самуэле85' (Перейра Педру II (85') •Кирьякопулос Георгиос•Бондо Уоррен•Пессина Маттео•Мальдини Даниэль62' (Джурич Милан II (62') •Мота Дани75' (Виньято Самуэле (75') •Петанья Андреа62' (Капрари Джанлука (62')
Голлини Пьерлуиджи•Де Винтер Кони• 59'Бани Маттиа45' (Вольякко Алессандро (45') •Васкес Хоан•Сабелли Стефано62' (Дзаноли Алессандро (62') •Френдруп Мортен•Бадель Милан62' (Торсбю Мортен (62') • 90'Мессиас Жуниор•Кариколь Аарон•Оливейра Витор62' (Малиновский Руслан (62') • 90'Пинамонти Андреа68' (Экубан Калеб (68')
24 августа. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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