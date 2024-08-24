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Чемпионат Италии. Серия А

Быстрый гол помог «Интеру» разобраться с «Лечче»

24 Августа 2024 • 23:44 Комментировать
Интер Милан
2:0
Лечче
окончен

Стартовавшие в новом сезоне с ничейных результатов «Интер» и «Лечче» провели матч второго тура чемпионата Италии. Лучшая команда прошлого года повела уже на пятой минуте - Мехди Тареми после навеса Федерико Димарко с левого фланга переиграл в воздухе двоих соперников, а Маттео Дармиан, оставшийся без опеки, головой послал мяч в сетку - 1:0. После навеса Димарко голкипер неудачно смахнул мяч из вратарской, Николо Барелла в касание расстреливал цель, однако голова защитника позволила «Лечче» избежать пропущенного мяча. Хамза Рафья после передачи Николы Крстовича пробивал с угла вратарской, однако защитник «Интера» успел накрыть удар соперника. Настоящая суета в штрафной «Лечче», Тареми оказался на газоне в борьбе с соперником, дальше били по воротам Димарко и Маркус Тюрам, но всякий раз защитники гостей вставали на пути мяча. На экваторе второго тайма Киалонга Гаспар прихватил двумя руками Тюрама, мешая тому пробить по воротам, арбитр указал на «точку». Хакан Чалханоглу пробил в правый от себя угол, голкипер не угадал направление удара - 2:0.

«Интер» набрал четыре очка, у соперника один балл.  

Протокол игры  
Интер Милан2:0Лечче
(1:0) Дармиан Маттео5'  
(2:0) Чалханоглу Хакан69'  
Зоммер ЯннПавар БенжаменАчерби ФранческоБастони АлессандроДармиан Маттео 72' (Фраттези Давиде ( 72') Барелла Николо 72' (Дюмфрис Дензел ( 72') Чалханоглу Хакан 82' (Аслани Кристьян ( 82') Мхитарян ГенрихДимарко Федерико 72' (Аугусто Карлос ( 72') Тюрам Маркус 76' (Арнаутович Марко ( 76') Тареми Мехди
Запасные: Фонтанаросса АлессандроБиссекк Янн-АурельЗелиньски ПётрМартинес ХосепДи Дженнаро РаффаэлеКорреа Хоакин
Фальконе ВладимироЖендрей ВалентенГаспар КиалонгаБаскиротто ФедерикоГалло Антонино  31'Рамадани ЮльберBalthazar Pierret 85' (Бериша Медон ( 85') Доргу ПатрикРафья Хамза 64' (Пьеротти Сантьяго ( 64') Банда Ламек  60' 64' (Моренте Тете ( 64') Крстович Никола 86' (Кулибали Лассана ( 86')
Запасные: Самоя ЯсперПельмар АндиФрюхтль КристианБурнете КаталинМакдженнетт ЭдБорбей АлександруХельгасон ТорирМархвиньски ФилипУден Реми
24 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру,
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