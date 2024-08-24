Быстрый гол помог «Интеру» разобраться с «Лечче»

Стартовавшие в новом сезоне с ничейных результатов «Интер» и «Лечче» провели матч второго тура чемпионата Италии. Лучшая команда прошлого года повела уже на пятой минуте - Мехди Тареми после навеса Федерико Димарко с левого фланга переиграл в воздухе двоих соперников, а Маттео Дармиан, оставшийся без опеки, головой послал мяч в сетку - 1:0. После навеса Димарко голкипер неудачно смахнул мяч из вратарской, Николо Барелла в касание расстреливал цель, однако голова защитника позволила «Лечче» избежать пропущенного мяча. Хамза Рафья после передачи Николы Крстовича пробивал с угла вратарской, однако защитник «Интера» успел накрыть удар соперника. Настоящая суета в штрафной «Лечче», Тареми оказался на газоне в борьбе с соперником, дальше били по воротам Димарко и Маркус Тюрам, но всякий раз защитники гостей вставали на пути мяча. На экваторе второго тайма Киалонга Гаспар прихватил двумя руками Тюрама, мешая тому пробить по воротам, арбитр указал на «точку». Хакан Чалханоглу пробил в правый от себя угол, голкипер не угадал направление удара - 2:0.

«Интер» набрал четыре очка, у соперника один балл.