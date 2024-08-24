Быстрые голы позволили «Удинезе» одолеть «Лацио»

Во втором туре Серии А «Удинезе» успешно сыграл против «Лацио». Уже на пятой минуте Флорьян Товен опасно навесил, и Лоренцо Лукка головой переправил мяч в сетку - 1:0. Хозяева в целом провели игру на контратаках, и одна из них сработала на четвертой минуте второго тайма, когда Товен ее завершил результативным выстрелом - 2:0. На экваторе второй половины Хассан Камара был удален за два «горчичника». Но гости смогли создать реальную угрозу только на 90-й минуте - Матиас Весино головой направил мяч в перекладину. Еще атака, Валентин Кастельянос не смог пробить голкипера, но Густав Исаксен добавил мяч в сетку.

2:1, «Удинезе» набрал четыре очка и лидирует вместе с «Пармой».