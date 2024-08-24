Быстрые голы позволили «Удинезе» одолеть «Лацио»

Во втором туре Серии А «Удинезе» успешно сыграл против «Лацио». Уже на пятой минуте Флорьян Товен опасно навесил, и Лоренцо Лукка головой переправил мяч в сетку - 1:0. Хозяева в целом провели игру на контратаках, и одна из них сработала на четвертой минуте второго тайма, когда Товен ее завершил результативным выстрелом - 2:0. На экваторе второй половины Хассан Камара был удален за два «горчичника». Но гости смогли создать реальную угрозу только на 90-й минуте - Матиас Весино головой направил мяч в перекладину. Еще атака, Валентин Кастельянос не смог пробить голкипера, но Густав Исаксен добавил мяч в сетку.
2:1, «Удинезе» набрал четыре очка и лидирует вместе с «Пармой».
Протокол игры
|(1:0) Лукка Лоренцо5'
|(2:0) Товен Флорьян49'
|90'Исаксен Густав (2:1)
Окойе Мадука•Перес Неуэн•Бийол Яка•Джанетти Лаутаро 32'75' (Кабаселе Кристиан (75') •Эхизибуэ Кингсли•Камара Хассан 49'• 68'Карлстрём Йеспер•Пайеро Мартин 62'66' (Ловрич Санди (66') •Товен Флорьян76' (Саррага Ойер (76') •Бреннер66' (Эккеленкамп Юрген (66') •Лукка Лоренцо83' (Дэвис Кинан (83')
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Казале Николо46' (Патрик (46') •Романьоли Алессио• 80'Марушич Адам82' (Хюсай Эльсейд (82') •Гендузи Маттео•Весино Матиас•Деле-Баширу Фисайо60' (Диа Булайе (60') •Нослин Тейяни60' (Исаксен Густав (60') •Кастельянос Валентин•Дзакканьи Маттиа82' (Чауна Лум (82')
24 августа. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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