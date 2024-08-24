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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» провалил матч с «Пармой»

24 Августа 2024 • 21:28 Комментировать (1)
Парма
2:1
Милан

На прошлой неделе «Милан» только чудом не проиграл «Торино». Сегодня «россонери» снова огорчили своих болельщиков, уже в игре с «Пармой». На второй минуте матча Эмануэле Валери убежал в штрафную площадь и выполнил прострел на дальний край штрафной площади, откуда Деннис Ман в касание отправил мяч под перекладину - 1:0. Тиджани Рейндерс совершил проход по центру и пробил в правый угол ворот, мяч задел ногу защитника и полетел под перекладину, но на этот раз каркас ворот сыграл за хозяев поля. Рафаэл Леау на левом фланге обыграл соперника и выполнил передачу на ход Тео Эрнандесу, который от лицевой линии штрафной площади сделал ответный пас, а Рафаэл от угла вратарской уже выполнил прострел в центр вратарской, где Кристиан Пулишич не имел права на промах - 1:1. «Парма» быстро вернула перевес - Понтус Алмквист совершил отличный рывок к линии штрафной площади по левой половине поля и выполнил прострел в центр к линии вратарской, Маттео Канчелльери остался без опеки и в касание отправил мяч в правый угол ворот - 2:1.

Протокол игры  
Парма2:1Милан
(1:0) Ман Деннис2'  
  66'Пулишич Кристиан (1:1)
(2:1) Канчелльери Маттео77'  
Судзуки ДзионКулибали ВойоБалог БотондЧиркати АлессандроВалери ЭмануэлеБернабе АдрианЭстевес Науэль 74' (Алмквист Понтус ( 74') Ман Деннис 74' (Сиприен Вилан ( 74') Зом Симон 59' (Канчелльери Маттео ( 59') Михэйлэ Валентин 70' (Дель Прато Энрико ( 70') Бонни Анж-Йоан
Запасные: Миколаевски ДаниэльЧичисола ЛеандроМохаммед Анас ХаджКамара ДриссаЭно АнтониКорви ЭдоардоКовальский Матеуш
Меньян МайкКалабрия Давиде 67' (Фофана Юссуф ( 67') Томори ФикайоПавлович Страхинья  34'Эрнандес ТеоМуса Юнус 67' (Эмерсон Жуниор ( 67'  88') Рейндерс ТиджаниПулишич Кристиан 86' (Чуквуэзе Саму ( 86') Лофтус-Чик Рубен  90'Леау РафаэлОкафор Ноа 86' (Йович Лука ( 86')
Запасные: Тиав МаликГаббия МаттеоТорриани ЛоренцоТерраччано ФилиппоНоа РавьерБеннасер ИсмаэльСалемакерс Алексис
24 августа. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Парма

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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
24 Августа 2024 в 21:31
Говорил же, большая ошибка увольнение Пиоли!
Очко в двух матчах с командами максимум середины таблицы!
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