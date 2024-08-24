«Милан» провалил матч с «Пармой»

На прошлой неделе «Милан» только чудом не проиграл «Торино». Сегодня «россонери» снова огорчили своих болельщиков, уже в игре с «Пармой». На второй минуте матча Эмануэле Валери убежал в штрафную площадь и выполнил прострел на дальний край штрафной площади, откуда Деннис Ман в касание отправил мяч под перекладину - 1:0. Тиджани Рейндерс совершил проход по центру и пробил в правый угол ворот, мяч задел ногу защитника и полетел под перекладину, но на этот раз каркас ворот сыграл за хозяев поля. Рафаэл Леау на левом фланге обыграл соперника и выполнил передачу на ход Тео Эрнандесу, который от лицевой линии штрафной площади сделал ответный пас, а Рафаэл от угла вратарской уже выполнил прострел в центр вратарской, где Кристиан Пулишич не имел права на промах - 1:1. «Парма» быстро вернула перевес - Понтус Алмквист совершил отличный рывок к линии штрафной площади по левой половине поля и выполнил прострел в центр к линии вратарской, Маттео Канчелльери остался без опеки и в касание отправил мяч в правый угол ворот - 2:1.