Защитник «Порту» Франсишку Консейсау нынешний сезон проведёт в аренде в туринском «Ювентусе», об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Отмечается, что в соглашении не включена опция обязательного выкупа. 21-летний футболист завтра, 25 августа, прибудет в Италию для прохождения медицинского осмотра.

Действующее соглашение Консейсау с «Порту» рассичтано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне он принял участие в 43 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами партнёрам по команде.