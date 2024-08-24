Дибала обратился к «Роме» после отказа от Саудовской Аравии

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала коротко высказался о своем будущем в итальянском клубе. Этим летом аргентинского футболиста сватали в Саудовскую Аравию.

«Рома», спасибо. До встречи в воскресенье», - оставил публикацию 30-летний футболист в своих социальных сетях.

Интерес к Дибале проявляла «Аль-Кадисия». Саудовский клуб предлагал аргентинцу 75 миллионов за три года, однако футболист ответил отказом.

Пауло выступает за «Рому» с лета 2022 года. Нападающий провел в составе римской команды 78 поединков, в которых отметился 34 забитыми мячами и 18 результативными передачами. Его контракт рассчитан до 2025 года.