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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала обратился к «Роме» после отказа от Саудовской Аравии

24 Августа 2024 • 08:08 Комментировать

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала коротко высказался о своем будущем в итальянском клубе. Этим летом аргентинского футболиста сватали в Саудовскую Аравию.

«Рома», спасибо. До встречи в воскресенье», - оставил публикацию 30-летний футболист в своих социальных сетях.

Интерес к Дибале проявляла «Аль-Кадисия». Саудовский клуб предлагал аргентинцу 75 миллионов за три года, однако футболист ответил отказом.

Пауло выступает за «Рому» с лета 2022 года. Нападающий провел в составе римской команды 78 поединков, в которых отметился 34 забитыми мячами и 18 результативными передачами. Его контракт рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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