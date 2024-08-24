Кьеза дал ответ «Барселоне»

«Барселона» ведёт переговоры по трансферу вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы.

26-летний футболист всё ближе к переезду в Каталонию. Как информирует инсайдер Николо Скира, «Барселона» достигла принципиальной договорённости с итальянцем по условиям контракта. Соглашение Кьезы будет рассчитано до 2027 года, зарплата – 4 млн евро в год плюс 2 млн в виде бонусов.

Чтобы трансфер состоялся, «сине-гранатовым» необходимо договориться с «Ювентусом». Гранд Ла Лиги готов предложить «старой синьоре» 13 млн евро, из которых 3 млн – бонусные надбавки.

Напомним, Федерико Кьеза был выставлен туринским клубом на продажу. Действующий контракт игрока истекает летом следующего года.