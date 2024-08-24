Лаутаро Мартинес рискует пропустить ближайший матч «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес может не сыграть в поединке с «Лечче».

Встреча второго тура Серии А состоится в субботу. По информации Sky Sport, Мартинес не тренировался за день до матча из-за мышечных проблем. Аргентинец с высокой вероятностью пропустит игру с «Лечче» – его место в таком случае, как ожидается, займёт Мехди Тареми.

В текущем месяце Лаутаро Мартинес продлил контракт с «Интером» до 2029 года. В прошлой кампании капитан «нерадзурри» стал лучшим бомбардиром Серии А с 24 забитыми голами в 33 матчах.

Напомним, «Интер» начал сезон с ничьей в матче первого тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:2).